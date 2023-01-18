Cenk Tosun gollerine devam ediyor

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, gollerine kupada devam etti.



Spor Toto Süper Lig'deki son iki maçta birer kez rakip fileleri havalandıran Cenk, sonradan oyuna girdiği MKE Ankaragücü karşısında da takımına beraberliği getiren golü kaydetti.



Cenk Tosun, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını ise 9'a yükseltti.





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