Cengiz yine oynamadı, Roma 3 puanı aldı

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Roma ile Parma karşı karşıya geldi.



Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-1'lik Roma üstünlüğü ile bitti.



Maçın henüz 9. dakikasında Parma'nın kazandığı penaltı vuruşunda eski Trabzonsporlu Kucka topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi. Dakikalar 43'ü gösterdiğinde ise Roma'nın son haftalardaki formda ismi Mkhitaryan Peres'in asistinde topu ağlarla buluşturdu ve ilk yarı eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıda dengeli giden oyunu Roma'dan Veretout 57'de bozdu ve Roma'yı öne geçirdi. Kalan dakikalarda Roma oyuncu değişiklikleriyle oyunu tutmayı başardı ve rakibine fırsat vermeden 3 puanı alan taraf oldu.



Roma'da Milli futbolcumuz Cengiz Ünder maçı yedek kulübesinde tamamladı. Milli futbolcumuz koronavirüs arasından bu yana oynanan 5 maçın 2'sinde hiç oyuna girmedi, ilk 11'de ise hiç yer alamadı.



Bu sonucun ardından Roma 51 puana yükselirken Parma ise 39 puanda kaldı.



