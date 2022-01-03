Cengiz Ünder golünü attı, Marsilya kupada turladı

Fransa Kupası son 32 Turu'nda Marsilya, deplasmanda Chauvigny'yi 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Cengiz Ünder golünü attı, Marsilya kupada turladı
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03 Ocak 2022 01:08
Fransa Kupası son 32 Turu'nda Marsilya, deplasmanda Chauvigny'ye konuk oldu.

Palais des Sports de Beaublanc'da oynanan maçı Marsilya 3-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

Kaşılaşmada Marsilya'ya zayıf rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Milik, 41. dakikada Cengiz Ünder ve 80. dakikada Harit kaydetti.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder karşılaşmada 90 dakika forma giyerken yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırarak galibiyette pay sahibi oldu.


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