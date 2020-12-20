Celta Vigo iki yarıda da attı, Alaves'i rahat geçti

La Liga'nın 14. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile Alaves, karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip maçı 2-0 kazandı.



Karşılaşmada Celta Vigo'nun gollerini 19. ve 80. dakikalarda Brais Mendez kaydetti.



OKAY VE EMRE SONRADAN GİRDİ



Celta Vigo'da milli oyuncumuz Okay Yokuşlu 71. dakikada Denis Suarez'in yerine oyuna dahil oldu. Emre Mor ise 90+3. dakikada Iago Aspas'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Celta Vigo, puanını 19'a yükseltti. Kazanmakta zorlanan Alaves ise 14 puanla 16. sırada kaldı.



Celta Vigo, La Liga'nın 15. haftasında Getafe deplasmanına gidecek. Alaves ise aynı haftada sahasında Eibar ile karşılaşacak.



