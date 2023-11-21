Çekya, 3 golle Almanya biletini aldı!

EURO2024 Elemeleri E Grubu son maçında Çekya, Moldova ile karşılaştı.
Andruv Stadion'da oynanan maçı Çekya 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Doudera, 72. dakikada Chory ve 90. dakikada Soucek kaydetti.
Bu sonuçla Çekya EURO2024'e katılmaya hak kazandı.
Almanya biletini kapan Çekya, 15 puanla 2. sırada kaldı. Moldova ise grubu 10 uanda tamamladı.
Andruv Stadion'da oynanan maçı Çekya 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Doudera, 72. dakikada Chory ve 90. dakikada Soucek kaydetti.
Bu sonuçla Çekya EURO2024'e katılmaya hak kazandı.
Almanya biletini kapan Çekya, 15 puanla 2. sırada kaldı. Moldova ise grubu 10 uanda tamamladı.
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