Boston Celtics'in yardımcı antrenörü Sam Cassell, 2008'de oyuncu olarak kazandığı NBA şampiyonluğunu hatırlatarak, şu an çalıştırdığı Celtics takımının o dönemki kadrodan çok daha yetenekli olduğunu söyledi.



Cassell, "Biraz taraflı olabilirim çünkü şu an bu takımı çalıştırıyorum ama elimizde özel bir takım var. Bu takım, 2008'deki şampiyonluk takımımıza göre çok daha yetenekli," ifadelerini kullandı.



2008'de Boston'un şampiyonluk koşusunda veteran bir oyuncu olarak yer alan Cassell, mevcut Celtics kadrosunun derinlik ve yetenek açısından üst seviyede olduğunu vurguladı. Ayrıca, Boston'da kazanmanın diğer şehirlere göre daha özel olduğunu dile getirdi:



"Şampiyonluk kazanmak asla eskimez, özellikle de Boston'da. Houston'da kazandıklarımı küçümsemiyorum çünkü bu şehir için ilk profesyonel spor şampiyonluğuydu. Ama burada durum farklı. Boston'da şampiyonluk kazandığınızda tüm şehir sizinle kutluyor."



2023-24 sezonunda 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle normal sezonu zirvede tamamlayan Celtics, NBA Finalleri'nde Dallas Mavericks'i 4-1 yenerek tarihindeki 18. şampiyonluğunu kazandı ve Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak en çok şampiyonluk kazanan takım unvanını elde etti.



Boston, şu anda Doğu Konferansı'nda 53-19'luk derecesiyle şampiyonluk yarışında yer alıyor. Jayson Tatum, Jaylen Brown ve Kristaps Porzingis önderliğinde güçlü bir kadroya sahip olan Celtics, üst üste ikinci şampiyonluk için en büyük adaylardan biri konumunda.



