Cassano: 'Ibrahimovic tarihin en iyi 3. forveti'

Bir dönem Milan ve Inter formalarını terleten Antonio Cassano, eski takımıyla ikinci baharını yaşayan Ibrahimovic hakkında açıklamalarda bulundu.



Eski takım arkadaşlarından Christian Vieri ile Instagram'daki canlı yayında buluşan oyuncu, Inter'de Conte'nin izlemesi gereken yolla ilgili de açıklamalarda bulundu.



"RONALDO, VAN BASTEN VE IBRAHIMOVIC"



38 yaşındaki Cassano, Ibrahimovic için; "Ibrahimovic, Fenomen Ronaldo ve Marco van Basten'in ardından tarihin en iyi 3. forveti ve bugüne kadar gördüğüm en komple forvet." dedi.



Inter hakkında da açıklamalarda bulunan Cassano; "Inter, şu anda 3-4-1-2 sistemiyle oyunuyor. Eğer Conte 3-5-2 düzenine dönecekse, Eriksen'i zamanında Pirlo'Nun yaptığı gibi bir oyun kurucu rolünde oynatmalı." dedi.



