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Carter-Williams ameliyat oldu, sezonun başını kaçıracak

Orlando Magic guardı Michael Carter-Williams'ın geçirdiği ameliyat sebebiyle 2021-22 sezonunun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic guardı Michael Carter-Williams'ın geçirdiği ameliyat sebebiyle 2021-22 sezonunun başlangıcını kaçıracağı bildirildi.

Carter-Williams, bir kemik parçasının çıkarılması ve sol ayak bileğindeki bir bağın onarılması sebebiyle operasyon geçirdi ve tamamen iyileşmesi beklense de, basketbol aktivitelerine ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

Carter-Williams, 2018-19 sezonunda 10 günlük bir sözleşme imzaladığı Magic ile dördüncü sezonuna girecek.

Orlando ile olan sözleşmesinin son yılında olan 2014 sezonundaki Yılın Çaylağı ödülü sahibi oyuncu, 2022'de sınırsız bir serbest oyuncu olacak.

Magic geçtiğimiz sene birkaç genç guard eklediğinden ötürü, Carter-Williams'ın Orlando'daki akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.


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