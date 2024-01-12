Denver Nuggets'ın eski süperstarı Carmelo Anthony, Nuggets'ı Nikola Jokic'e eski forma numarası olan 15'i vererek "adice bir hareket" yaptığı iddiasıyla eleştirdi.



Kariyerinin ilk sekiz sezonunu Nuggets'ta geçiren Anthony, takımın 15 numaralı formayı hızla Jokic'e devretme kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek bunu "adice bir hareket" olarak nitelendirdi.



Melo, Joel "The Kid Mero" Martinez ile yakın zamanda yapılan bir röportajda düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"Biraz adice bir hareketti. 'Şu numaralar arasından seçebilirsin' gibi bir durum değildi. Direkt 'Sen 15'i al' dediler. Ve Jokic'i tüm bunların ortasında bıraktılar. Neler olduğunu bilmiyordu."



Anthony'nin eleştirilerine rağmen Jokic, 15 numaralı formayı giydiği günden bu yana iki lig MVP'si ödülü ve bir Finaller MVP'si ödülü kazanarak, Denver ekibini geçtiğimiz sezon ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı.





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