Carlos Vinicius'tan Galatasaray'a veda!

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, sarı-kırmızılılar için veda paylaşımında bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Carlos Vinicius'tan Galatasaray'a veda!
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10 Temmuz 2024 19:34
Son güncelleme 10 Temmuz 2024 19:35
Galatasaray'ın geçen sezonun devre arasında Fulham'dan kiraladığı Carlos Vinicius, veda paylaşımında bulundu.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Brezilyalı futbolcu, "Bu bir zevkti! Teşekkürler Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Carlos Vinicius'un bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'da 14 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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