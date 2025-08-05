CANLI: Jose Mourinho

Fenerbahçe 'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de Hollanda ekibi Feyenoord ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Jose Mourinho: "Feyenoord, genç ve iyi bir takım. İyi bir teknik direktörleri var. Bizim için büyük bir meydan okuma olacak."





Jose Mourinho: "Onların geçen seneki maçlarını analiz ederek başladık. Bu seneki prensipleri çok benziyor. Geçen senenin bir replikası gibi. Hazırlık maçlarını takip ettik. İyi ve pozitif bir takım."





- Feyenoord'ta sizi en etkileyen oyuncu kim?

Jose Mourinho: "Sorunuza cevap vermeyeceğim. Eğer cevap verirsem bu oyuncular mutlu ve motive olacak. İsmini belirtmediğim oyuncular da bana kızıp iki kat fazla motive olacak. Dolayısıyla Van Persie'nin takımı motive etme işini ben yapmayacağım."



Jose Mourinho: "Feyenoord'a karşı çok fazla maç oynadım. Buraya gelmekten her zaman mutluyum. Harika bir stadyum, zemin çok güzel. Böyle bir ortamda oynamak heyecan vericidir."





Jose Mourinho: "Turu geçme şansımızı %50 olarak görüyorum. Bizi favori görmüyorum ama onları da asla favori göstermiyorum."





Jose Mourinho: "Milan Škriniar ve Nélson Semedo, oynayacak durumdalar"



Mert Hakan Yandaş: "Takıma saha içinde ve saha dışında yardım etmek istiyorum. Şu anda saha dışındayım ama desteğim devam ediyor. Yeni gelen oyunculara camianın büyüklüğünü anlatmaya çalışıyoruz. Bu çok önemli bir konu, bunu sürdürmeye devam edeceğim."



Mert Hakan Yandaş: "Talihsiz bir süreç yaşadım. Dünyada çok görülmeyen bir şey. Geri dönmek için mücadele ediyorum. Dört aydır her gün yaklaşık 3-4 saat idman yapıyorum. Şu anda tünelin sonundaki ışığı görmüş durumdayım. En kısa sürede takıma dönmek istiyorum."



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