Çağlar Söyüncü: 'Taraftarımızdan özür diliyorum'

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından bir paylaşım yaptı.
Maçtaki hatalarından ötürü taraftardan özür dileyen Çağlar'ın paylaşımı şu şekilde;
"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."
Maçtaki hatalarından ötürü taraftardan özür dileyen Çağlar'ın paylaşımı şu şekilde;
"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."
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