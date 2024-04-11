Çağlar Söyüncü: "Taraftarımızdan özür diliyorum"

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, Olympiakos maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Çağlar Söyüncü: 'Taraftarımızdan özür diliyorum'
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11 Nisan 2024 22:49
Son güncelleme 11 Nisan 2024 22:52
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü, 3-2 kaybedilen Olympiakos maçının ardından bir paylaşım yaptı.

Maçtaki hatalarından ötürü taraftardan özür dileyen Çağlar'ın paylaşımı şu şekilde;

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum."
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