CAF Başkanı Ahmed'e 5 yıl men cezası

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmed'e, futboldan 5 yıl men cezası verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CAF Başkanı Ahmed'e 5 yıl men cezası
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23 Kasım 2020 16:44
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı ve FIFA Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmed, futboldan 5 yıl men edildi.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ahmed'in 2017-2019 yılları arasında CAF fonlarını usulsüz biçimde kullandığı belirlendi.  

Görevini kötüye kullandığı tespit edilen Ahmed'e FIFA tarafından 5 yıl men ve 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi.



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