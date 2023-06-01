Miami Heat süperstarı Jimmy Butler, Heat formasının "kariyerinde giyeceği son forma" olacağını söyledi.



Butler, 2019 yazında Miami Heat ile sözleşme imzaladığında, 2013 yılında bir moda dergisiyle yaptığı bir röportajda Heat formasını hor gördüğü cevap sosyal medyada viral olmuş ve basketbolseverler arasında komik tepkilerin doğmasına yol açmıştı.



Röportajda "Asla giymeyeceğin bir şey?" sorusuna "Miami Heat forması" cevabını vermiş olan Butler, şu anda geçmişe dönüp baktığında, takımla bu konuda dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğini farkettiğini açıkladı.



ESPN'den Malika Andrews ile yaptığı röportajda Butler, o sırada neden bir Miami forması giymek istemediğini şu sebeplerle açıkladı:



"Lige geldiğim dönemde Heat, Bulls'u sürekli yeniyordu. O zamanlar büyük üçlüye, yani Heatles'a, ya da artık nasıl tanımlıyorsanız, onlara yenilip duruyorlardı. Bulls'a draft olduğumda, 'Miami Heat'i sevemeyiz' gibi bir durum söz konusuydu. 'Aynı okula gitmiş olsan bile D-Wade'i (Dwyane Wade) sevemezsin.' benzeri durumlar vardı.



Sonra birkaç yıl sonra D-Wade ile Bulls'ta beraber oynadığımızda 'E bu adam hiç kötü bir adam değilmiş' falan demiştim. Bunu bana sürekli tembihleyip duran Thibs'di (eski Bulls koçu Tom Thibodeau). Ve şimdi dönüp dolaşıp aynı noktaya gelmiş olduk, çünkü Heat forması, giyeceğim son forma olacak."



Butler, bu gece start alacak 2023 NBA Finalleri'nin 1. maçında nihayet emeklerinin meyvesini toplamaya ve takımıyla şampiyonluğu kazanmaya çalışacak.



