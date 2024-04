Buse Naz Çakıroğlu'dan Olimpiyat mesajı

Hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, "Kariyerimdeki tek eksik madalya, olimpiyat altın madalyası. Paris'e sadece altın madalya için gidiyorum. Ön planda sadece ben görünsem de kazanmak ekip işidir. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra kadın boksu olarak yükselişteyiz. 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra Türk boksu çok daha farklı noktalara gelecek" dedi.



Hem Avrupa hem de dünya şampiyonluğu bulunan ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ve Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu, Bu zamana dek kazandığı birçok başarı elde ettiğini ve bunlar içinde kendisini en çok mutlu eden aşarısını anlatan Çakıroğlu, " Özellikle olimpiyat sonrasında bir dünya şampiyonluğu ikinci kez de bir Avrupa şampiyonluğu elde ettim ama ben her zaman söylüyorum, benim için olimpiyat gümüş madalyası çok anlamlı bir madalya. Çünkü gümüş madalyamdan sonra çok büyük bir farkındalıkla bir sonraki olimpiyata hazırlanmaya başladım. Kırılma noktalarımdan biriydi bu nedenle Tokyo gümüş madalyam benim için çok anlamlı" diye konuştu.



'KAZANMAK BİR EKİP İŞİ, BOKSA VERİLEN DEĞERİ DE GÖSTERİYOR'



Kariyerindeki tek eksik madalyanın, olimpiyat altın madalyası olduğunu ve sıradaki en büyük hedefinin de bu madalya olduğunu belirten Çakıroğlu, "Her zaman da söylüyorum Paris'e sadece altın madalya için gidiyorum. Tek isteğim altın madalyayı kazanmak. Ön planda sadece ben görünsem de kazanmak bir ekip işi. Antrenörüm, psikoloğum, fizyoterapistim arka tarafında, federasyonumuz federasyon başkanımız, federasyon çalışanları ve tabii ki bakanlığımız, milli olimpiyat komitemiz hepimiz bir bütün halinde çalışıyoruz. Bazen eksik oluyor ya da tamamlanması gereken bir durum oluyor, böyle bir durumda o an hangisi daha yakınsa o tamamlıyor. Bu bizim için çok anlamlı, bize ve Türk boksuna verilen değeri de önemli gösteriyor" ifadelerini kullandı.



'TOKYO OLİMPİYATLARI'NDAN SONRA KADIN BOKSU OLARAK YÜKSELİŞTEYİZ'



Türk boksunun son yıllarda çok başarılı gittiğini söyleyen Çakıroğlu, "Şu anda aslında her şey istediğimiz gibi ilerliyor. Tokyo Olimpiyatları'ndan sonra kadın boksu olarak çok fazla bir yükselişteyiz. Daha sonrasında takım halinde bir dünya şampiyonu olduk ve şu anda 4 kadın olarak bir kotamız var, onu 6'ya tamamlamak istiyoruz. Bence 2024 Paris Olimpiyatları'ndan sonra Türk boksu çok daha farklı noktalara gelecek. Bence şu anda herkes üzerine düşen sorumlulukları ve belki de fazlasını yapıyor" diye konuştu" dedi.





