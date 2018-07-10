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Bursaspor'dan Ganso sürprizi!

Batalla'nın boşluğunu doldurmak isteyen Bursaspor, Sevilla'dan Ganso'yu gündemine aldı. Yeşil-Beyazlı kulüp, menajerler aracılığıyla önerilen Brezilyalı yıldızı Sevilla'dan kiralamak için görüşmelere başladı.

Kaynak: Star
Bursaspor'dan Ganso sürprizi!
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10 Temmuz 2018 11:55
Bursaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Ekonomik açıdan yaşanan sıkıntı nedeniyle bonservisi elinde olan ya da kiralanabilecek oyunculara yönelen Yeşil-Beyazlılar'a flaş bir öneri geldi: Ganso...

Sevilla'da 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan, ancak geçen sezon yalnızca 8 lig maçına çıktığı için kiralanması planlanan yıldız futbolcu Timsah'ın listesine girdi.

Ülkesine dönen Batalla'nın boşluğunu dolduracak kalitede bir maestro arayışı içerisinde olan Bursaspor'un Ganso için girişimlere başladığı ifade edildi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın da olumlu rapor verdiği 29 yaşındaki Ganso'nun da Türkiye seçeneğine son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yıldız oyuncuyu Süper Lig'den Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta istemişti...

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