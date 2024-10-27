Bursaspor maçında tribünlerde 29 Ekim çoşkusu!

Bursaspor, Belediye Kütahyaspor'u 3-0 yenerek namağlup serisini sürdürdü; 42 bin 740 taraftar, Türk bayraklarıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bursaspor maçında tribünlerde 29 Ekim çoşkusu!
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27 Ekim 2024 00:15
Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Belediye Kütahyaspor ile sahasında oynadığı maçı 42 bin 740 taraftar izledi.

Yeşil-beyazlı ekibin Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Belediye Kütahyaspor'u konuk ettiği maç da diğer iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi "kapalı gişe" oynandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bursaspor'un maçını 42 bin 740 taraftar izledi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-0 galibiyetiyle sonuçlandı. Bursaspor bu sonuçla namağlup yoluna devam etti.

Tribünleri dolduran taraftarlar, binlerce Türk bayrağıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da karşılaşmayı taraftarların arasından izledi.

 
 
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