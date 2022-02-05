Bursaspor ligde 6 hafta sonra kazandı

TFF 1. Lig'de Bursaspor, Altınordu'yu ağırladığı maçı tek golle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bursaspor ligde 6 hafta sonra kazandı
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05 Şubat 2022 18:03
TFF 1. Lig'de Bursaspor ile Altınordu karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 1-0'lık skorla Bursaspor oldu.

Ev sahibi Bursaspor'a galibiyeti getiren golü 28. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

Ligde tam 6 hafta sonra kazanan Bursaspor puanını 23'e yükseltti. Son 4 maçını kaybeden Altınordu 22 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'de gelecek hafta Bursaspor, Samsunspor'a konuk olacak. Altınordu, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Murat Şener, Mert Bulut

Bursaspor: Erhan Erentürk, Onur Atasayar, Namık Alaskarov, Hasan Ayaroğlu (Dk. 90 Uğur Kaan Yıldız), Furkan Emre Ünver, Mert Yılmaz, Mert Erdem Uğurlu, Zalazar, Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün (Dk. 59 Vefa Temel), İsmail Yüksek

Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Ali Dere, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Furkan Metin), Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 46 Erdi Dikmen), Kürşad Sürmeli, Hüsamettin Yener, Feyttullah Gürlük (Dk. 58 Ahmet Dereli), Sami Satılmış (Dk. 46 Muzaffer Kocaer (Dk. 80 Recep Aydın)

Gol: Dk. 28 Hasan Ayaroğlu (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 43 Yusuf Arslan, Dk. 55 Muzaffer Kocaer, Dk. 81 Ahmet Dereli, Dk. 83 Ahmet İlhan Özek (Altınordu)

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