Bursaspor, Kuşadası deplasmanında

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son 3 maçını kaybederek düşme hattından kurtulamayan Kuşadasıspor pazar günü evinde lider Bursaspor'la karşılaşacak.



Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanacak 24'üncü hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Ligde 16 puanı bulunan Kuşadası temsilcisi, geçen hafta ilk yenilgisini alan 51 puanlı rakibini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor.



Ligde 7 maçtır kazanamayan Bornova 1877 evinde Play-Off hattındaki Muşspor'u yenerek ikinci devredeki ilk galibiyetini almaya çalışacak.



2'nci Grup'ta lider Muğlaspor seyircisi önünde İnegöl Kafkasspor'la rakip olacak. Muğla ekibi 7'de 7 yapmak için sahaya çıkacak. Geçen hafta Balıkesirspor'u liderlik koltuğundan indirerek 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Tire 2021 FK, seyircisi önünde düşme hattındaki Beykoz İshaklıspor'la karşı karşıya gelecek. Play-Off hattında yer alan Uşakspor, deplasmanda Mazıdağı Fosfatspor'la oynayacak. Uşak ekibi 5 maçlık namağlup serisini sürdürerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.



3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor, 1923 Mustafakemalpaşaspor'la kozlarını paylaşacak. Ayvalık takımı galibiyet serisini 3 maça çıkarıp zirve yarışını sürmek istiyor. Düşme hattındaki Efeler 09 SFK, deplasmanda kendisi gibi 20 puanı bulunan Bayburt Özel İdare karşısında çıkış arayacak. 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alıp düşme hattından kurtulan Denizlispor, 6'ncı sıradaki Zonguldak Kömürspor'un konuğu olacak. Son sıradaki Turgutlu 1984 Sportif ise deplasmanda zirve takipçisi Sebat Gençlikspor'la karşılaşacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.



