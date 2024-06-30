Bursaspor, kupa koleksiyoncusu Mustafa'yı transfer etti

Enes Çelik başkanlığındaki yönetimin göreve gelmesiyle birlikte üzerindeki kara bulutları dağıtan Bursaspor, tarihinde ilk kez mücadele edeceği TFF 3.Lig'de şampiyon olmak için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sezona Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde girecek olan yeşil beyazlıların 6. transferi Iğdır FK'dan 32 yaşındaki santrfor Mustafa Tahir Babaoğlu oldu. Bursaspor'dan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.



FITIK AMELİYATI OLMUŞTU



Yeşil beyazlılar son iki sezonda Iğdır FK ile 3.Lig ve 2.Lig şampiyonlukları ve gol krallığı yaşayan Mustafa Tahir Babaoğlu'nu renklerine katarak hücum hattını iyice güçlendirdi. Geride bıraktığımız sezonu 24 maçta 10 golle tamamlayan 1.87 boyundaki santrfor, geçirdiği bel fıtığı ameliyatı nedeniyle son 12 maçta forma giyemedi. Tahir Babaoğlu bugüne kadar Göztepe, Afyonspor, Aydınspor, Gümüşhanespor, Kayseri Şeker, Payas Belediye, Sarıyer, Amed Sportif, Zonguldak Kömür, Ankara Demir, Keçiörengücü, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Iğdır FK formalarını giydi.



ARANAN GOLCÜ BULUNDU



2014-2015 sezonunda Göztepe ile 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Tahir Babaoğlu, son 4 sezonda ise 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2020-2021 sezonunda Kocaelispor ile 2.Lig play-off şampiyonluğu, 2021-2022 sezonunda Sakaryaspor ile 2.Lig şampiyonluğu, 2022-2023 sezonunda Iğdır FK ile 3.Lig şampiyonluğu ve son olarak 2023-2024 sezonunda yine Iğdır FK ile 2.Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor'un yolunu tuttu.



YİĞİTALİ İLE TAKIM ARKADAŞI



Önce Sakaryaspor ile 2.Lig'den 1.Lig'e yükselen sonra Iğdır FK'da 2 sene üst üste lig atlayarak 1.Lig'e çıkan Bursaspor'un yeni golcüsü Mustafa Tahir Babaoğlu, kariyerinde 3. Lig'de 99 maçta 38, 2. Lig'de 242 maçta 79 gol bulunuyor. Tahir Babaoğlu, Bursaspor'un bir diğer yeni ismi Yiğitali Bayrak ile birlikte Kocaelispor'da da forma giymişti.





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