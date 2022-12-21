Bursaspor, İtalya'da ağır yaralı; 36 sayılık fark

Frutti Extra Bursaspor Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 9. maçında İtalyan ekibi Germani Brescia'ya 110-74 yenildi.



Brescia kentindeki PalaLeonessa Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk periyodunu 25-22 üstün bitiren ev sahibi ekip, soyunma odasına da 51-43 önde gitti.



3. çeyrek sonunda farkı 23 sayıya (82-59) yükselten Germani Brescia sahadan 110-74 galip ayrıldı.



Süre alan 12. oyuncunun da skora katkı yaptığı Germani Brescia'da 18 sayı atan Massinburg öne çıktı. Frutti Extra Bursaspor'da Auguste 22 sayıyla maçın en skoreri oldu.



Frutti Extra Bursaspor gruptaki 4. yenilgisini yaşadı. Germani Brescia ise 4. galibiyetini aldı.



