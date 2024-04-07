Bursaspor, 3. Lig'e düştü!

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK'ye 2-1 yenildi ve 3. Lig'e düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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Bursaspor, 3. Lig'e düştü!
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07 Nisan 2024 17:01
Son güncelleme 07 Nisan 2024 17:05
TFF 2. Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Bursaspor, sahasında 1461 Trabzon FK ile karşı karşıya geldi. Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'ndaki maçı 1461 Trabzon FK 2-1'lik skorla kazandı.

Bursaspor, 29. dakikada Çağatay Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle öne geçti. 1461 Trabzon, 45. dakikada İlhan Depe ile skoru eşitledi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında uzun süre gol sesi çıkmazken, 1461 Trabzon FK, 90. dakikada Atabey Çiçek'in attığı golle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

1461 Trabzon'da Ali Sühan Demirel, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

BURSASPOR KÜME DÜŞTÜ!

Bu sonucun ardından Bursaspor, 20 puanda kaldı. 2009-2010 yılında Türk futbolunda tarih yazan ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor'un bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Bursaspor, yoluna TFF 3. Lig'den devam edecek. 1461 Trabzonspor, 62 puana yükseldi.

Bursaspor, ligin bir sonraki haftasında Erokspor deplasmanına gidecek. 1461 Trabzon FK, sahasında Bucaspor 1928'i ağırlayacak.

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