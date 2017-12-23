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Bursa'da Le Guen ve Ümit Özat buluşmasından eşitlik çıktı

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Paul Le Guen'in takımı Bursaspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği karşılaştı. Maçta karşılıklı goller vardı

Kaynak: Sporx.com
Bursa'da Le Guen ve Ümit Özat buluşmasından eşitlik çıktı
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23 Aralık 2017 15:58
Bursaspor - Gençlerbirliği maçı! Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Paul Le Guen'in takımı Bursaspor ile Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği kozlarını paylaştı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, konuk takım 52. dakikada Petar Skuletic'in golüyle öne geçti. Bursaspor'da Titi 65'te bu gole yanıt verdi. Yeşil beyazlılar son dakikada büyük baskı kurarken, 90'da Agu'nun vuruşu direkten döndü. 

Alınan bu sonucun ardından Bursaspor puanını 25 yaptı ve iki hafta sonra puanla tanıştı Gençlerbirliği de 14 puana yükseldi, üst üste 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı

İkinci devrenin ilk maçında yeşil beyazlılar sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Başkent temsilcisi ise Karabükspor deplasmanına gidecek



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