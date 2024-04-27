İlke Özyüksel, Dünya Kupası'nın üçüncü etabında beşinci

Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası üçüncü etabında yarışan Milli modern pentatloncu İlke Özyüksel Mihrioğlu beşinci oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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İlke Özyüksel, Dünya Kupası'nın üçüncü etabında beşinci
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27 Nisan 2024 17:41
Milli modern pentatloncu İlke Özyüksel Mihrioğlu, Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası'nın üçüncü etabında 5. oldu.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleşen organizasyonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, kadınlar finalinde yarıştı.

Binicilik, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yapılan yarışta İlke, 1401 puanla 5. sırada yer aldı.

Dünya Kupası'nın üçüncü ayağı pazar günü karışık bayrak yarışıyla sona erecek.

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