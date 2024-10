Burcu Özatamer'in hedefi dünya şampiyonasında derece

Türkiye'nin ilk kadın enduro yarışçısı Burcu Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde derece almayı hedefliyor.



Motosiklete ilgisi küçük yaşlarda başlayan Özatamer, 18 yaşında televizyonda izlediği enduro yarışlarından etkilenerek bu spora adım attı. Kendi imkanlarıyla antrenman yaparak 2006'da yarışlara katılmaya başlayan sporcu, 5 yıl içerisinde birçok birincilik kazandı.



Spora başladığı ilk yıllarda kadınlar için ayrı bir kategori bulunmadığı için erkeklerle yarışan Özatamer, birçok erkek sporcuyu geride bırakarak önemli dereceler elde etti.



Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen Dünya Hard Enduro Şampiyonası'nın Sea To Sky ayağında Türk kadınını başarıyla temsil eden Özatamer, bu yıl yarışın orman ve dağ etaplarına katılarak derece almak için ter döktü.



Katıldığı Sea To Sky yarışında AA muhabirine açıklama yapan Burcu Özatamer, yaklaşık 30 yıldır motosiklet kullandığını ve 20 yıldır yarışlara katıldığını söyledi.



Kariyerinde birçok başarıya imza attığını ancak bu sürecin kolay olmadığını belirten Özatamer, "Enduro fiziksel dayanıklılık ve teknik bilgi gerektiren bir spor. Motosikletinizi çok iyi tanımalı, en zorlu koşullara karşı dayanıklı olmalısınız. Kadınlar için bu spora başlamak ilk bakışta zor gibi görünse de imkansız değil. Ben başardım ve daha fazlasını başarabileceğimize inanıyorum." dedi.



"İlk başta erkeklerle yarışıyordum"



İlk başlarda yol motosikleti ile başlayıp daha sonra off-road'a yönelerek arazide motor kullanmaya başladığını dile getiren Özatamer, Türkiye'nin ilk kadın enduro motosikletçisi olarak yarışlara katılmaya başladığını anlattı.



Enduro dalında Türkiye şampiyonluklarının bulunduğunu hatırlatan Özatamer, "Birçok birinciliğim var. İlk başta erkeklerle yarışıyordum. Daha sonra beni gören kadın arkadaşlar gelmeye başladılar. Kadınlar kupası oldu, oralarda da birincilikler elde ettim. Daha sonra erkek ve kadınların birlikte yarıştığı süper enduro yarışlarına katılmaya başladım. 12 yıldır bu Sea To Sky yarışlarına katılıyorum. Burada çeşitli derecelerim var. Çin'den yeni geldim. Orada da bir şampiyonluğum vardı." diye konuştu.



Özatamer, aldığı başarılı sonuçlarla kadınların bu spora ilgisinin artmasına önayak olduğunu vurguladı. Kadınların ilgisinin arttığını görünce sevindiğini belirten Özatamer, "Beni bulup bu konuda yardım almak isteyen birçok kadın var. Bu tutkuyu paylaşmak ve onlara yol göstermekten mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.



Dünya şampiyonası için yoğun çalışıyor



Burcu Özatamer, 2025 Dünya Enduro Şampiyonası için yoğun bir hazırlık sürecine girdiğini kaydetti.



Bu yarışa katılmak için ciddi bir hazırlık gerektirdiğini anlatan Özatamer, şunları söyledi:



"Bu şampiyona dünyanın en zorlu etaplarından oluşuyor. Sadece fiziksel olarak değil, motorunuzu da en iyi şekilde hazırlamalısınız. Bu iş hem çok masraflı hem de çok profesyonelce yapılması gerekiyor. Ancak tüm zorluklara rağmen kendime güveniyorum. Hedefin bu şampiyonada ilk üçe girmek. Bu çok meşakkatli ve pahalı bir spor. Burada bana destek olan Altunay Savunma şirketine çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altunay burada olmamı destekledi ve önümüzdeki yarışlarda da desteklerini verecekler. Benim için çok kıymetli. Çünkü bu iş gerçekten pahalı bir iş. Türk kadınını onlar sayesinde dünyada temsil edeceğim"