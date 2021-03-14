Burak Yılmaz yeniden sahalara dönüyor

Lille'de sakatlığını atlatan Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Burak Yılmaz yeniden sahalara dönüyor
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14 Mart 2021 02:07
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de sakatlığı geçen Burak Yılmaz, yarın oynanacak Monaco maçının kadrosuna alındı.

Lille'in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak'ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0'lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille'de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.



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