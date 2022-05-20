Burak Yılmaz'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali

Beşiktaş'ta gelecek sezon için kadro planlaması yapılırken, sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Valerien Ismael'in talebi doğrultusunda bir golcü transferi isteyen Kara Kartal için yeni gelişmeler yaşanabilir.



Sezon sonunda Batshuayi ile yola devam etmeme kararı alan Beşiktaş, eski golcüsü Burak Yılmaz'ı yeniden kadrosuna katabilir. Burak Yılmaz, Lille'den ayrılırken, gelecek transfer tekliflerini de değerlendirmeye almıştı. Tecrübeli golcünün de yeniden Türkiye'ye dönmek istediği ifade ediliyor.



Beşiktaş'ta daha önce forma giyen ve şuan Fransız temsilcisi Lille'de oynayan golcü Burak Yılmaz, yeni sezonda Kara Kartal'a döneceğinin sinyalini verdi.



Siyah-beyazlı yönetimle görüşerek futbolu burada bırakmak istediğini söyleyen 36 yaşındaki tecrübeli futbolcunun, "Ben Beşiktaşlıyım. Futbolu, taraftarı olduğum kulübün kaptanı olarak bırakmak isterim. Dönmeyi çok istiyorum. Maddi konular ise daha sonra gelir" dediği öğrenildi.



Bu sezon başında Chelsea'den kiralanan Michy Batshuayi'nin performansından memnun kalmayan yönetimin Burak Yılmaz'ın çağrısına olumlu cevap verdiği öğrenildi. Beşiktaş, gelecek sezon öncesinde mali olarak da düzenlemeye gidecek. Siyah beyazlılar, gelecek transferlerde bütçesine göre planlama yapmak istiyor. Bununla beraber Burak Yılmaz için de aynı düşüncenin yer alması bekleniyor.







SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ