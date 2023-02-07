Bulls, "etkileyici bir teklif olursa" Caruso'yu takaslayabilir!

Chicago Bulls'un, Alex Caruso'yu "etkileyici bir teklif" olması durumunda takas etmeye açık olabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Bulls, 'etkileyici bir teklif olursa' Caruso'yu takaslayabilir!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2023 14:12
Chicago Bulls'un, Alex Caruso'yu "etkileyici bir teklif" olması durumunda takas etmeye açık olabileceği bildirildi.

ESPN'den Jamal Collier'a konuşan bir lig kaynağına göre, Bulls ekibi Caruso için takas tekliflerini dinlemeye açık:

"ESPN'e konuşan bir lig kaynağına göre Alex Caruso diğer takımların ilgisini çekiyor ve Chicago da onun için gelen teklifleri dinlemeye açık. Ancak Bulls'un belki de en önemli savunma oyuncusunu takas etmek için büyük olasılıkla çok etkileyici bir teklif alması gerekecek."

2021 yazında Bulls ile dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir kontrat imzalamı olan Caruso, bu sezon 45 maçta %40.2 üçlük isabetinin yanı sıra 5.7 sayı, 3.0 ribaund, 3.3 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarına sahip.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ