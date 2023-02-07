Chicago Bulls'un, Alex Caruso'yu "etkileyici bir teklif" olması durumunda takas etmeye açık olabileceği bildirildi.



ESPN'den Jamal Collier'a konuşan bir lig kaynağına göre, Bulls ekibi Caruso için takas tekliflerini dinlemeye açık:



"ESPN'e konuşan bir lig kaynağına göre Alex Caruso diğer takımların ilgisini çekiyor ve Chicago da onun için gelen teklifleri dinlemeye açık. Ancak Bulls'un belki de en önemli savunma oyuncusunu takas etmek için büyük olasılıkla çok etkileyici bir teklif alması gerekecek."



2021 yazında Bulls ile dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir kontrat imzalamı olan Caruso, bu sezon 45 maçta %40.2 üçlük isabetinin yanı sıra 5.7 sayı, 3.0 ribaund, 3.3 asist ve 1.7 top çalma ortalamalarına sahip.





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