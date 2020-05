Buechler: "Dennis Rodman, aslında çok utangaç biriydi"

Eski Chicago Bulls oyuncusu Jud Buechler, eski takım arkadaşı Dennis Rodman'ın sahne arkasında çok utangaç biri olduğunu söyledi.



ESPN'in "The Last Dance" belgesel serisi, Rodman'ın NBA'de geçirdiği süre boyunca ne kadar vahşi ve renkli bir kişiliği olduğunu ortaya çıkarmıştı.



Ancak Chicago'nun ikinci three-peat'inin bir parçası olan eski takım arkadaşı Buechler, herkesin farkında olmadığı bir şey paylaştı: perde arkasında, Bulls'un kötü çocuğu aslında oldukça utangaç bir tipti:



"İnanılmaz bir takım arkadaşıydı. Işıklar yandığında çıldırırdı, delirirdi; resmen bir şovmen ve çok gösterişli biriydi. Ama sanırım onun hakkındaki tek yanılgı, her zaman böyle olmasıydı. Aslında erde arkasında oldukça sessiz biriydi. Çok iyi biriydi ve hepimize karşı çok cömertti, harika bir takım arkadaşıydı. Antrenmanda da, herkes gibi çok çalışırdı. Ama aslında utangaç bile denilebilirdi; o kadar konuşmazdı bile."



"EN SEVDİKLERİMDEN BİRİYDİ!"



Buechler, Rodman'ın şimdiye kadarki en iyi takım arkadaşlarından biri olduğunu da ekledi:



"Dünyanın geri kalanı, maçlarımızda falan yaptığı hareketlerden ötürü böyle düşünmemiştir belki ama kendisi en sevdiğim takım arkadaşlarımdan biriydi. Basketbol Hall of Fame'e girdiğinde, Steve Kerr ve ben de oradaydık ve o kalabalığın içinde olmaktan ve onu orada görmekten ötürü çok mutluydum. Yani, en sevdiğim takım arkadaşlarımdan biriydi. NBA'de 12 yıl oynadım ve onun şimdiye kadar oynadığım en iyi takım arkadaşlarından biri olduğunu söyleyebilirim."