Bucks'ın, CP3'yi kovalama ihtimali düşük!

Milwaukee Bucks yönetiminin planları hakkında bilgisi olan bazı kaynakların, The Athletic'den Eric Nehm ve Sam Amick'e, ekibin bu sezon sonrası Chris Paul ile takas yapma teşebbüsünde bulunma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledikleri açıklandı.



Deneyimli Oklahoma City Thunder yıldızı, Milwaukee'nin hayal kırıklığı yaratan ikinci tur playoff çıkışının ardından, Giannis Antetokounmpo ile aynı takımda yer alması için Bucks'ın olası bir hedefi olarak gösterilmişti.



Mayıs ayında 36 yaşına girecek olan Paul'un kontratında 2021-22 sezonu için 44.2 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip olmasıyla birlikte, önümüzdeki sezon 41.3 milyon dolar alacağı bulunuyor.



Bucks'ın şu anda gelecek sezon için bordrosunda, NBA'in KOVID-19 sonrası maaş sınırının üzerinde olacağı tahmin edilen, 114 milyon dolarlık bir garantili maaş ödemesi bulunuyor. Takımın en takasa müsait oyuncusunun, önümüzdeki iki sezonda 35 milyon dolar alacağı bulunan Eric Bledsoe olacağı tahmin ediliyor.



Bucks'ın ortak sahibi Marc Lasry'nin geçtiğimiz hafta Antetokounmpo ile bir araya geldiği ve yıldız oyuncunun takım ile kalmasına yardımcı olmak için, lüks vergisini harcama sözü verdiği bildirilmişti.



Antetokounmpo, bu sezon sona erdikten sonra bir "süpermax" uzatma kontratı imzalayabilir. Aksi takdirde Bucks, 2021'de kendisini sınırsız bir serbest oyuncu olarak, karşılığında bir hiç uğruna kaybetme riski taşıyor.



