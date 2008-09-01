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Bucks ekibi Budenholzer ile yolları ayırırsa, radarda Carlisle olabilir!

Milwaukee Bucks'ın, başantrenör değişikliği yapması halinde eski Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle için bir hedef olabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks'ın, başantrenör değişikliği yapması halinde eski Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle için bir hedef olabileceği iddia edildi.

Carlisle, takımla 13 yıllık bir görev süresinin ardından Mavericks ile yollarını ayırmıştı ve şimdi ise birkaç takım kendisi ile ilgilenebilir.

NY Times'tan Marc Stein'e göre Bucks, başantrenör Mike Budenholzer ile ilişkisini sonlandırırsa, Carlisle için bir hedef yeri olabilir.

2008-09 sezonundan beri Dallas'ta bulunan Carlisle, 2011 NBA Finalleri'nde Miami Heat'e karşı unutulmaz bir zafer kazanmış olmasının yanı sıra, son 13 yılda dokuz kez playofflara yükselmişti.


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