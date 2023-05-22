Bruma'ya gelen teklifler belli oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında Braga'ya kiraladığı Bruma için sarı-lacivertli ekibe gelen teklifler belli oldu.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Braga.pt
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Bruma'ya gelen teklifler belli oldu
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22 Mayıs 2023 15:24
Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Portekizli futbolcu Bruma için kulübe gelen teklifler ortaya çıktı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Braga ve Porto'nun bonservisi ile birlikte transfer etmek istediği Bruma için iki farklı teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edildi.

PORTO'NUN TEKLİFİ DAHA YÜKSEK

Haberde, Braga'nın Bruma için 2 milyon euro teklifte bulunacağı, Porto'nun ise teklifinin 4-5 milyon euro civarında olacağı aktarıldı.

Devre arası kiralandığı Braga'da 15 lig maçına çıkan Bruma, bu maçlarda 4 gol 5 asist kaydetti.



 
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