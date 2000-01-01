Brooklyn, Joe Harris'i 4 yıllığı 75 milyon dolara takımda tuttu!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Brooklyn Nets'in, Joe Harris'i dört yıllığı 75 milyon dolarlık bir anlaşma ile takımda tuttuğu bildirildi.



Harris, Brooklyn'de geçirdiği dört sezonun ardından geçtiğimiz gün serbest oyuncu olmuştu. Yeni kontratı, 69 normal sezon başlangıcında 14.5 sayı, 4.3 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları ile en verimli sezonunun ardından geldi.



2019-20 sezonunu tamamen kaçırdıktan sonra Brooklyn'le ilk kez parkelere çıkması beklenen Kevin Durant'in dönüşüyle kendisini bir şampiyonluk yarışının içinde bulan ekipte, 29 yaşındaki keskin nişancı ile yeniden anlaşılması, Nets için bir başka önemli parçayı takımda tutmak oldu.



Harris'in yıllık ortalama değeri 18.75 milyon dolar olan yeni anlaşması, kendisini Durant ve Kyrie Irving'in ardından Nets'in en yüksek ücretli üçüncü oyuncusu yapıyor.



