Premier Lig'in 19. hafta maçında Brighton ile Tottenham Hotspur karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Brighton 4-2'lik zaferle ayrıldı.



Brighton'a galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Jack Hinshelwood, 24 ve 75. dakikalarda penaltı vuruşlarından Joao Pedro, 63. dakikada Pervis Estupinan kaydetti.



Tottenham Hotspur'un golleri 81. dakikada Alejo Veliz ve 85. dakikada Ben Davies kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Brighton 30 puana yükseldi. Tottenham Hotspur ise 36 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında West Ham deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında. Bournemouth'u ağırlayacak.





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