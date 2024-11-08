Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in sağ dizindeki kemik çürüğü nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.
Sakatlık, Bridges'in Çarşamba gecesi Detroit Pistons'a karşı oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sağ dizini esnetmesi sonrası meydana gelmişti.
Bridges, bu sezon sekiz maçta ortalama 30,5 dakika süre alarak 14,6 sayı, 6,8 ribaund ve 2,5 asist istatistiklerini yakalıyor.
Sakatlık, Bridges'in Çarşamba gecesi Detroit Pistons'a karşı oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sağ dizini esnetmesi sonrası meydana gelmişti.
Bridges, bu sezon sekiz maçta ortalama 30,5 dakika süre alarak 14,6 sayı, 6,8 ribaund ve 2,5 asist istatistiklerini yakalıyor.