Bridges, dizindeki çürük sebebiyle 2 hafta kadro dışı

Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in sağ dizindeki kemik çürüğü nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bridges, dizindeki çürük sebebiyle 2 hafta kadro dışı
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08 Kasım 2024 12:14
Charlotte Hornets forveti Miles Bridges'in sağ dizindeki kemik çürüğü nedeniyle en az iki hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Sakatlık, Bridges'in Çarşamba gecesi Detroit Pistons'a karşı oynanan karşılaşmanın son çeyreğinde sağ dizini esnetmesi sonrası meydana gelmişti.

Bridges, bu sezon sekiz maçta ortalama 30,5 dakika süre alarak 14,6 sayı, 6,8 ribaund ve 2,5 asist istatistiklerini yakalıyor.

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