Brentford, deplasmanda West Ham'ı tek golle geçti

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Brentford, West Ham'a konuk oldu.
Londra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Brentford, 1-0'lık skorla kazandı.
Brentford'a galibiyeti getiren golü dakika 4'te Kevin Schade attı.
Brentford, bu galibiyetin ardından puanını 34 yaptı. West Ham, 27 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in gelecek haftasında Brentford, Leicester City deplasmanına gidecek. West Ham, Arsenal'e konuk olacak.
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