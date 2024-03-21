Bornova 1877'de Arda sözleşmesini uzattı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, iç transferde Arda Furkan Abbak'la sözleşme uzattı.



İzmir ekibi, orta saha oyuncusuyla 3 yıl daha anlaşma sağladı. Bu sezon 18'i lig, 4'ü kupa olmak üzere toplam 22 maçta forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, yeşil-siyahlı ekiple sözleşme uzattığı için mutlu olduğunu belirterek, "2021 yılında Bornova 1877 ailesine katıldım. Geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşadık. Bu sezon da aynı başarıyı göstermek istiyorum. Bornova ailesine hizmet vermekten dolayı mutluyum" ifadelerini kullandı.

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