Boluspor Westerlo ile kıran kırana mücadele etti

ekiplerinden, hazırlık maçındatakımlarındanile 2-2 berabere kaldı.Yeni sezon hazırlıklarını kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde sürdüren Bolu ekibi, kamp döneminin ilk hazırlık maçını yaptı.Bolu Atatürk Stadyumu'nda KVC Westerlo ile karşılaşan Boluspor, sahaya Gökhan Köstereli, Özkan Taştemur, Yasin Dülger, Mamadou Diarra, Umut Gündoğan, Sinan Akaydın, İshak Çakmak, Mustafa Durak, Uğur Akdemir, Yusuf Emre Gültekin ve Berkay Dabanlı 11'i ile çıktı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Boluspor, 5'inci dakikada Uğur Akdemir'in attığı golle skoru 1-0 yaptı. Belçika ekibi 15'inci dakikada Noel Soumah'la skoru eşitledi: 1-1. Ev sahibi takım 44'üncü dakikada Sinan Akaydın'ın golüyle devre arasına 2-1 önde girdi.KVC Westerlo, mücadelenin 80. dakikasında Christophe Janssens'in golüyle maçın sonucunu belirledi: 2-2Maçın ardından gazetecilere açıklama yapan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk hazırlık maçında her iki yarıda da değişik 11 futbolcu ile oynadıklarını söyledi.İlk etap kamp döneminin bu maç ile sona erdiğini belirten Karafırtınalar, şunları kaydetti:"Sabah antrenman yaptık. Aşağı yukarı 10 gündür çift idmanlarla hazırlandık. Takımı görmek adına bana göre önemli bir sınavdı. Başarılı da oynadılar. Kaynaşmak tabii ki zaman alacak. Giden oyuncularımız var. Onların yerine gelen oyuncularımız var. Dediğim gibi ilk etap tamamen kuvvet çalışması şeklinde geçti. Çok fazla taktik çalışamadık. Ama bundan sonraki etapta biraz daha taktiksel oyunlara ağırlık vereceğiz. İkinci maçtan sonra inşallah daha farklı bir Boluspor olacak."