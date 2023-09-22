Boluspor sahasında ilk galibiyetini aldı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Boluspor sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u mağlup etmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Boluspor sahasında ilk galibiyetini aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Eylül 2023 21:56
Trendyol 1. Lig 6. hafta karşılaşmasında Boluspor evinde ağırladığı Tuzlaspor'u 2-1 mağlup etti.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 23. ve 75. dakikalarda Guy Landel kaydetti. Tuzlaspor'da Kevin Mata'nın 60. dakikada attığı gol puan için yeterli olmadı.

Bu galibiyetle beraber ligde ilk kez galip gelen Boluspor puanını 6'ya yükseltirken, Tuzlaspor ise 3 puanda kaldı.

Boluspor bir sonraki karşılaşmasında Erzurumspor FK'ya konuk olurken, Tuzlaspor sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery