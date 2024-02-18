Bologna, Lazio'yu Olimpico'da yıktı!

İtalya Serie A'da Bologna, Lazio'yu deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna, Lazio'yu Olimpico'da yıktı!
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18 Şubat 2024 16:31
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Lazio ile Bologna karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Bologna 2-1'lik skorla kazandı.

Lazio, 18. dakikada Gustav Isaksen ile 1-0 öne geçti. Bologna, 39. dakikada Oussama El Azzouzi ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Bologna, 78. dakikada Joshua Zirkzee ile bir gol daha bularak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bologna, 45 puana yükseldi. Lazio ise 37 puanda kaldı.

Bologna ligin bir sonraki haftasında sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek. Lazio, Torino deplasmanına gidecek.

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