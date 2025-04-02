Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı

İtalya Kupası yarı final ilk maçında Bologna, deplasmanda Empoli'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bologna, Empoli deplasmanında final için avantajı kaptı
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02 Nisan 2025 02:19
İtalya Kupası yarı final ilk maçında Bologna, deplasmanda Empoli ile karşılaştı.

Carlo Castellani Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekini 3-0 kazandı. 
Bologna'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Riccardo Orsolini ve 29 ile 51. dakikalarda Thijs Dallinga kaydetti.

Bu sonucun ardından Bologna, rövanş maçı öncesi büyük avantaj sağladı.

Mücadelenin rövanşı, 24 Nisan'da Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanaacak.

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