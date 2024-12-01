İtalya Serie A'nın 11. haftasında Bologna, Venezia'yı konuk etti.



Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı.



Bologna'ya galibiyeti getiren golleri penaltıdan 21. dakikada ile 71. dakikada Dan Ndoye ve 69. dakikada Riccardo Orsolini kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Bologna, 21 puana yükseldi. Üst Üste 4. maçını kaybeden Venezia ise 8 puanda kaldı.



Serie A'da bir sonraki hafta Bologna, Juventus'a konuk olacak. Venezia ise Como'yu ağırlayacak.



