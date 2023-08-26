İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi transferi için harekete geçiyor.Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu yer alan kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Batshuayi, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Batshuayi'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.