Bologna, Batshuayi için geliyor

Fenerbahçe transfer haberleri: Bologna, Michy Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu olan kiralama teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Bologna, Batshuayi için geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ağustos 2023 18:01
Fenerbahçe transfer haberleri: İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'den Michy Batshuayi transferi için harekete geçiyor.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin Batshuayi için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonu yer alan kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı aktarıldı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 maça çıkan Batshuayi, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcunun sarı-lacivertliler ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Batshuayi'nin sözleşmesinde uzatma opsiyonu da yer alıyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery