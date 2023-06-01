Bodrumspor'un pes etmeye niyeti yok

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Bodrumspor, evindeki rövanşta finale çıkmaya kararlı. Yıldızlar topluluğu rakibi önünde sahadan tek golle yenik ayrılan Bodrum, ev sahibi avantajını elinde bulundurduğu seride Eyüpspor'u 4 Haziran Pazar günü saat 16.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda konuk edecek. Rakibini elemesi için 2 farklı yenmesi gereken Bodrumspor'un tek farklı galibiyetleri halinde maç uzatmaya gidecek. Eyüpspor, her türlü galibiyet ve beraberlik halinde finale çıkan taraf olacak.

Ligdeki ilk yılında büyük bir çıkışa imza atarak aylarca zirve mücadelesi verip önce Play-Off'a kalan, ardından da çeyrek finalde Göztepe'yi 3-1 yenerek eleyen Bodrumspor, Eyüp engelini de ilk maçtaki mağlubiyete rağmen geçip finale ulaşmak istiyor. Bodrumspor, Eyüpspor'la ligde normal sezonda 3 Eylül 2022'de evinde oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı. Yarı finali geçecek takım direkt finale kalan lig üçüncüsü Pendikspor'la tarafsız sahada Süper Lig için tek maç oynayacak. Bu 3 takımdan biri tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkacak.

Bodrumspor'u geçen sezon da TFF 2. Lig'de Play-Off finalinden ilk kez 1. Lig'e çıkaran teknik direktör olan İsmet Taşdemir, finale ikinci maçta çıkacaklarını söyledi. Taşdemir, Eyüpspor deplasmanının ardından, "Önemli bir maçtı. Geldiğimiz noktada anlam yüklü bir maçtı. Çok dengeli başladık. Talihsiz bir gol yedik. İlk yarıda ve ikinci yarıda yararlanamadığımız pozisyonlar var. Sezon başından beri oyuncularımızla gurur duyuyorum. Bir kere daha gurur duydum. Maçın ilk yarısı bitti. İlk yarısını mağlup kapattık. İkinci yarısına evimizde hazırlanacağız. Yaptığımız yanlışları yapmamaya çalışacağız. İnşallah yapmadan, hak ettiğimize inandığımız turu geçmek istiyoruz. Onun için elimizden gelen her şeyi ikinci maçta yapacağız" diye konuştu.

Teknik direktörlüğünü ülkemizi yıllarca İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid'de temsil eden Galatasaraylı eski futbolcu Arda Turan'ın yaptığı Eyüpspor'la Bodrumspor'un oynadığı maçı futbol dünyasının birçok ünlü ismi izledi. Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur, sarı-kırmızılıların eski başkanlarından Adnan Polat'ın yanı sıra Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Umut Nayir, Acun Ilıcalı, Serdar Özkan, Ergin Keleş, Yılmaz Vural ve kariyerinin başında Bodrumspor'da kiralık olarak forma giyen Galatasaray'da Arda Turan'ın eski takım arkadaşlarından Kerem Aktürkoğlu tribünde yer aldı.