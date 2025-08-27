26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
3-2
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
1-1
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
2-1
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
2-1
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
3-2
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
0-3
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
0-2
26 Ağustos
Burnley-Derby County
2-1
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
6-7
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
4-1
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
4-4MB
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
4-0

Bodo Glimt tarih yazdı! İlk kez Şampiyonlar Ligi'nde

Sturm Graz'a rövanşta 2-1 mağlup olan Bodo Glimt, ilk maçta elde ettiği 5-0'lık galibiyetin avantajıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı ve tarihinde bir ilki başardı.

calendar 26 Ağustos 2025 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2025 00:07
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ve Norveç temsilcisi Bodo Glimt, 5-0 Bodo Glimt galibiyetiyle biten ilk maçın rövanşında karşılaştı.
 
Liebenauer Stadyumu'nda oynana maçta Sturm Graz ve Bodo Glimt 1-1 berabere kaldı.
 
Konuk ekip Bodo Glimt, 15. dakikada Jens Hauge'nin asistinde Mathias Jorgensen'in golüyle 1-0 öne geçti.
 
Sturm Graz, 30. dakikada Seedy Jatta ile karşılık verdi ve beraberliği yakaladı.
 
İlk yarıda başka gol ses çıkmadı ve takımlar beraberlikle soyunma odasına girdiler.
 
İkinci yarıda ev sahibi ekip, 73. dakikada Tim Oermann'ın golüyle öne geçti.
 
Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Sturm Graz maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen play-off turunda elenirken, Bodo Glimt turu zorlanmadan geçerek tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Bodo/Glimt'in Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselmesiyle birlikte 18 yıl aradan sonra ilk kez bir Norveç takımı Devler Ligi'nde yer alacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
