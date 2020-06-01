Boateng kaderini kendisi çizecek

Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in yeni sezondaki kaderi kendisine bağlı. Siyah-beyazlı yönetim, Ganalı yıldızla devam etmek isterken gelecek sezonki maaşından indirim yapmasını talep etti.Kartal'dan yarım sezon için 375 bin Euro alan tecrübeli oyuncunun 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzayacak ve alacağı ücret de 1.7 milyon Euro olacak.Bu rakamda indirim talep eden Beşiktaş yönetimi, Boateng'in kararını beklemeye başladı. Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 maçta görev alan Boateng, bunların 5'inde 45 dakika ve üstü süre aldı.32 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftadaki kaderi, indirim konusunda vereceği karara göre şekillenecek.