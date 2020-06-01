Boateng kaderini kendisi çizecek

Beşiktaş'ın Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in yeni sezonda da siyah-beyazlı formayı giymesi indirime bağlı.

Haber; Haberturk.com
Boateng kaderini kendisi çizecek
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01 Haziran 2020 10:47
Beşiktaş'ın devre arasında Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in yeni sezondaki kaderi kendisine bağlı. Siyah-beyazlı yönetim, Ganalı yıldızla devam etmek isterken gelecek sezonki maaşından indirim yapmasını talep etti.

6 MAÇTA GÖREV ALDI

Kartal'dan yarım sezon için 375 bin Euro alan tecrübeli oyuncunun 10 maçta en az 45 dakika forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzayacak ve alacağı ücret de 1.7 milyon Euro olacak.

Bu rakamda indirim talep eden Beşiktaş yönetimi, Boateng'in kararını beklemeye başladı. Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 maçta görev alan Boateng, bunların 5'inde 45 dakika ve üstü süre aldı.

32 yaşındaki futbolcunun kalan 8 haftadaki kaderi, indirim konusunda vereceği karara göre şekillenecek.

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