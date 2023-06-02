Bjelica'nın prensi Umut Bozok

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği ancak beklediği verimi alamadığı Umut Bozok küllerinden yeniden doğdu.
Başarılı futbolcu, bir sezon önce Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve tacı takmıştı. Ancak golcü oyuncunun bordo-mavili takımdaki performansı aynı seviyede ilerlemedi.
Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun teknik direktörlük yaptığı dönemlerde 23 karşılaşmaya çıkan Umut Bozok 3 defa havalandırdı.
Nenad Bjelica'nın takımı devralmasıyla birlikte ise Umut Bozok'un da süreleri arttı. Kendine duyulan güveni hissedince form grafiği yükselen 26 yaşındaki forvet, önceki dönemde atamadığı golleri Bjelica idaresinde sıraladı. Çıktığı 6 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandıran oyuncu takımının bu dönemdeki en skorer isimlerinden oldu.
Başarılı futbolcu, bir sezon önce Kasımpaşa formasıyla 20 gol atmış ve tacı takmıştı. Ancak golcü oyuncunun bordo-mavili takımdaki performansı aynı seviyede ilerlemedi.
Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun teknik direktörlük yaptığı dönemlerde 23 karşılaşmaya çıkan Umut Bozok 3 defa havalandırdı.
Nenad Bjelica'nın takımı devralmasıyla birlikte ise Umut Bozok'un da süreleri arttı. Kendine duyulan güveni hissedince form grafiği yükselen 26 yaşındaki forvet, önceki dönemde atamadığı golleri Bjelica idaresinde sıraladı. Çıktığı 6 karşılaşmada 4 defa fileleri havalandıran oyuncu takımının bu dönemdeki en skorer isimlerinden oldu.