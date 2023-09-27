Bjelica'dan sert toplantı! Mesajı verdi

Süper Lig'de oynadıkları Hatayspor maçında 2-0 öne geçmelerine rağmen mücadeleden 3-2 yenik ayrılan Trabzonspor'da moraller bozuk... Nenad Bjelica, Pendikspor hazırlıklarına ara vermeden başlayan futbolcularına sert uyarılarda bulunarak gerekli mesajı verdi. Öte yandan Fırtına'ya dair bazı istatistikler de haberimizde...
14 maçta 1.50 ortalama
Trabzonspor'un başına 18 Nisan 2023'te gelen Bjelica, 160 günü geride bıraktı. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan Hırvat teknik adam, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.
Öne geçtikten sonra 9 puan!
Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan Fırtına, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Hatay sonucuyla Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.
'Bunu telafi etmek zorundayız!'
Trabzonspor, Mersin'de oynadığı Hatay maçının şokunu üzerinden atmak için ara vermeden Pendik hazırlıklarına başladı. 2-0 öne geçtikten sonra sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Nenad Bjelica, sıcağı sıcağına çıkılan sabah antrenmanında oyuncularıyla sert bir toplantı yaptı. 2-0'dan sonra yaşanan düşüşün bugüne kadar yapılan çalışmalara hiç yakışmadığını vurgulayan Hırvat hoca, "Skor ne olursa olsun maç 90 dakika... Beşiktaş karşısında nasıl taktiğe ve oyun disiplinine sadık kaldıysak Hatay'da da bunu yapmalıydık. Bu bize bir ders olmalı, çünkü taraftarımızı fazlasıyla üzdük. Bunu telafi etmek zorundayız. Maç kaybedebiliriz ama bu şekilde değil. Elimizdeki puanları kimseye veremeyiz. Bundan hepimiz gereken dersi çıkaracak ve önümüze bakacağız" dedi.
Hafif tempoda idman
Hafif tempoda geçen idmanın sonunda da Nenad Bjelica toplantılara devam etti. Bu kez bireysel olarak takımdan birkaç oyuncuyla görüşen deneyimli teknik adam, bir an önce Hatayspor karşısında yaşanan kaybın yaralarını sarmak istiyor.
14 maçta 1.50 ortalama
Trabzonspor'un başına 18 Nisan 2023'te gelen Bjelica, 160 günü geride bıraktı. Söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle 14 maça çıkan Hırvat teknik adam, 14 maçta 7 galibiyet ve 7 mağlubiyet elde etti. 52 yaşındaki çalıştırıcının Trabzonspor'un başında henüz beraberliği bulunmazken, maç başına ise 1.50 puan ortalaması elde etti.
Öne geçtikten sonra 9 puan!
Fırtına, Nenad Bjelica yönetiminde geçtiğimiz sezon da öne geçtiği iki maçı kaybetmişti. Bordo-Mavililer, deplasmanda oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk golü atan taraf olmasına rağmen 4-1'lik mağlubiyete engel olamadı. Yine geçtiğimiz sezon Konyaspor müsabakasında 1-0 önde olan Fırtına, maçı 2-1 kaybetmişti. Trabzonspor, Hatay sonucuyla Bjelica yönetiminde öne geçtiği 3 maçta tam 9 puan kaybetti.
'Bunu telafi etmek zorundayız!'
Trabzonspor, Mersin'de oynadığı Hatay maçının şokunu üzerinden atmak için ara vermeden Pendik hazırlıklarına başladı. 2-0 öne geçtikten sonra sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Bordo-Mavililer'de teknik direktör Nenad Bjelica, sıcağı sıcağına çıkılan sabah antrenmanında oyuncularıyla sert bir toplantı yaptı. 2-0'dan sonra yaşanan düşüşün bugüne kadar yapılan çalışmalara hiç yakışmadığını vurgulayan Hırvat hoca, "Skor ne olursa olsun maç 90 dakika... Beşiktaş karşısında nasıl taktiğe ve oyun disiplinine sadık kaldıysak Hatay'da da bunu yapmalıydık. Bu bize bir ders olmalı, çünkü taraftarımızı fazlasıyla üzdük. Bunu telafi etmek zorundayız. Maç kaybedebiliriz ama bu şekilde değil. Elimizdeki puanları kimseye veremeyiz. Bundan hepimiz gereken dersi çıkaracak ve önümüze bakacağız" dedi.
Hafif tempoda idman
Hafif tempoda geçen idmanın sonunda da Nenad Bjelica toplantılara devam etti. Bu kez bireysel olarak takımdan birkaç oyuncuyla görüşen deneyimli teknik adam, bir an önce Hatayspor karşısında yaşanan kaybın yaralarını sarmak istiyor.