Bjelica 6 futbolcu için kararını verdi

Trabzonspor'un teknik patronu Nenad Bjelica, farklı takımlara kiralık gönderilen genç oyuncuların tamamını yeni sezon kampında görmek istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Bjelica 6 futbolcu için kararını verdi
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26 Mayıs 2023 10:42
Gelecek sezon kadroda revizyona gidecek olan Trabzonspor'da, Nenad Bjelica bazı genç futbolculara fırsat tanıyacak.
Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil ve Murat Cem gibi isimler, Hırvat hocanın gözüne girmeye çalışacak.

Bjelica, takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedeflerken, potansiyeline güvendiği gençleri mutlaka takımda tutacak.

 
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