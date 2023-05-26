Bjelica 6 futbolcu için kararını verdi

Gelecek sezon kadroda revizyona gidecek olan Trabzonspor'da, Nenad Bjelica bazı genç futbolculara fırsat tanıyacak.
Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil ve Murat Cem gibi isimler, Hırvat hocanın gözüne girmeye çalışacak.
Bjelica, takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedeflerken, potansiyeline güvendiği gençleri mutlaka takımda tutacak.
Enis Destan, Emrehan Gedikli, Batuhan Kör, Kerem Şen, Hakan Yeşil ve Murat Cem gibi isimler, Hırvat hocanın gözüne girmeye çalışacak.
Bjelica, takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedeflerken, potansiyeline güvendiği gençleri mutlaka takımda tutacak.