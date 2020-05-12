'Birbirinden 10'ar metre uzaktaki oyuncularla hazırlanamazsınız'

Rio Ave'de Teknik Direktörlük görevini sürdüren Carlos Carvalhal, koronavirüs salgınında futbolun dönüşü ile ilgili çarpıcı sözler sarf etti.
"GARİP BİR TEST AŞAMASINDAYIZ"
Futbola dönüşün zorluklarından bahseden Carvalhal; "Rekabetten hoşlanmıyorum diyemem. Sürekli kafamızı kullanıyoruz. Yaratıcı olmalıyız ancak bir futbolcu diğerinden 10 metre uzakta, diğeri 20 metre uzaktayken onlara futbol oynadıklarını düşünmelerine nasıl ikna edeceğim? Taktiksel çalışmayı ve organizasyonu nasıl yapacaklar? Gerçekten garip bir test aşamasındayız." dedi.
Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Rio Ave, Portekiz Ligi'nde 5. sırada ve Avrupa Kupaları için iddiasını sürdürüyor.
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"GARİP BİR TEST AŞAMASINDAYIZ"
Futbola dönüşün zorluklarından bahseden Carvalhal; "Rekabetten hoşlanmıyorum diyemem. Sürekli kafamızı kullanıyoruz. Yaratıcı olmalıyız ancak bir futbolcu diğerinden 10 metre uzakta, diğeri 20 metre uzaktayken onlara futbol oynadıklarını düşünmelerine nasıl ikna edeceğim? Taktiksel çalışmayı ve organizasyonu nasıl yapacaklar? Gerçekten garip bir test aşamasındayız." dedi.
Carlos Carvalhal'in çalıştırdığı Rio Ave, Portekiz Ligi'nde 5. sırada ve Avrupa Kupaları için iddiasını sürdürüyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın